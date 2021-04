«Olesya Rostova non è Denise Pipitone ma un'attrice in cerca di visibilità», l'accusa choc nel video su Instagram

«Olesya Rostova è solo un'attrice in cerca di visibilità»: l'ipotesi choc nel video su Instagram. Un'attrice pronta a tutto pur di arrivare alla fama ingaggiata dalla tv russa per interpretare la parte della bambina rapita alla ricerca della madre. Questa l'ipotesi choc avanzata in un video pubblicato su Instagram da uno youtuber russo.

«Olesya è un'attrice del mio reality su YouTube, lei mente. Non si gioca con i sentimenti delle persone», si legge nella didascalia del video pubblicato da roma_bler. «Ho un sacco di video in cui mi dice che è pronta a tutto per la popolarità, non lasciatevi ingannare», continua.

L'influencer minaccia di andre in tv e mostrare tutte le prove in suo possesso a sostegno della tesi che Olesya Rostova, la ragazza che per alcuni potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, altro non sarebbe che un'attrice senza scrupoli. Al momento, non si hanno altri particolari in merito e l'utente di Instagram potrebbe essere solo in cerca, a sua volta, di popolarità cavalcando l'onda di un caso mediatico che sta tenendo col fiato sospeso Russia e Italia, ma anche dividendo l'opinione pubblica.

«Piera Maggio non si merita tutto questo». Twitter si è scagliata contro la trasmissione in possesso dei risultati del Dna della giovane Olesya Rostova. Al momento i risultati del test - almeno per gli spettatori - rimangono un mistero che sarà svelato nel corso della prossima puntata in onda oggi. Puntata alla quale l'avvocato di Piera Maggio ha deciso di partecipare dopo aver ricevuto una comunicazione dal legale di Olesya sugli esami del sangue sui quali, però, vige un embargo. Troppo in ogni caso per gli utenti del social, che ora accusano il programma di speculare sul dolore di una famiglia, di aver messo in scena una truffa, una montatura e una buffonata, e di spettacolarizzazione che supera addirittura quello di alcune trasmissioni italiane.