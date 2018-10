Desirée, il padre agli arresti domiciliari: non sono riuscito a tenerla lontana da quelli come me

Venerdì 26 Ottobre 2018, 02:17 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 08:01

«Mi hanno ammazzato la figlia, non ce la faccio a stare chiuso a casa. Dovete farmi uscire». Non riesce a smettere di piangere. Di rabbia. Gianluca Zuncheddu, 36 anni, è il padre di Desirée, la ragazza morta a San Lorenzo. Le grida di dolore risuonano nell’abitazione di Cisterna, nel quartiere San Valentino, a poche decine di metri dalla casa dove la ragazza abitava con la madre e la figlia più piccola. Zuncheddu è un leone in gabbia. Vorrebbe uscire di casa ma non può.«E’ agli arresti domiciliari» si limita a dire il suo difensore, l’avvocato Oreste Palmieri. Ha confidato: «Fatemi uscire, mia figlia deve avere giustizia».Ha un passato turbolento Zuncheddu eppure il paradosso è che è agli arresti per aver cercato di aiutare quella figlia che negli ultimi tempi aveva preso una strada sbagliata, tanto da indurre la madre, Barbara Mariottini, a chiedere all’ex di intervenire. Zuncheddu non è un nome qualunque a Cisterna, ha un precedente penale importante alle spalle: è stato arrestato nel 2012 nell’ambito dell’operazione “Bassotti” in cui era considerato uno dei capi dello spaccio di droga a Cisterna e prima ancora qualcuno gli ha sparato per ritorsione. Malgrado i rapporti tra ex siano tesi, la mamma di Desirée lo chiama disperata nonostante sia stato raggiunto da un provvedimento del giudice che sancisce il divieto di avvicinamento alla donna.È agosto. Barbara Mariottini gli telefona. «Mi ha detto che era preoccupata per Desirée - il racconto del padre - rientrava tardi e aveva frequentazioni sospette». Quello che spaventa la madre però è il ritrovamento di psicofarmaci e droga: non sa più come affrontare la situazione. Chiede al padre di intervenire e lui lo fa. A modo suo. E’ la ragazza a raccontare ai poliziotti quello che è successo. Il padre la trova a Cisterna in compagnia di due stranieri e va per le spicce. Allontana i due a brutto muso e schiaffeggia la figlia. Desirée però ha carattere e decide di andare al commissariato a denunciarlo per maltrattamenti.LA RABBIAUn gesto dettato dalla rabbia di una ragazzina che vuole andare per la sua strada che però ha conseguenze: la polizia predispone un’informativa e la invia al magistrato competente per segnalare la violazione del divieto di avvicinamento e a Zuncheddu viene aggravato il provvedimento e imposti gli arresti domiciliari.Zuncheddu non si dà pace per quella decisione. Anche Barbara Mariottini cerca di aiutarlo, racconta al giudice di essere stata lei a chiamarlo e a chiedergli di aiutare la figlia. Ma neppure quella testimonianza cambia le cose. E così arriviamo a due settimane fa. La situazione sta precipitando. Desirée viene segnalata dai carabinieri per aver ceduto pasticche di psicofarmaci.Zuncheddu - nessuno lo confermerà mai, ma a Cisterna tutti ne parlano - cerca di proteggere la figlia adolescente anche dai domiciliari. Viene sparsa la voce: nessuno deve venderle dosi. Forse è per questo che la ragazzina comincia a frequentare Roma. «Desirée aveva capito che le stava facendo terra bruciata attorno e da Cisterna fuggiva per procurarsi le dosi» racconta una ragazza che la conosce bene. Fino a quel venerdì sera quando anche a casa Zuncheddu arriva la tragica notizia. Il padre è furioso. Urla in un messaggio vocale - che invia all’avvocato - tutto il suo dolore: «Me l’hanno ammazzata». Ora, chiuso agli arresti domiciliari nella sua casa del quartiere popolare, non può fare altro che a piangere. «Era bella, ingenua, aveva solo 16 anni, l’hanno attirata lì con l’inganno» dice al suo posto il nonno, dalla porta socchiusa. Suo figlio non può vedere e parlare con nessuno, può solo disperarsi.