Diabolik, sequestrati due pc: qui e nei telefoni il nome di chi gli ha teso l'agguato

L'uomo, che è stato sentito più volte dagli inquirenti, non era in macchina al momento dell'omicidio ma siedeva sulla panchina a fianco alla vittima quandoè stato raggiunto alla nuca dal proiettile del killer. L'autista lavorava per 'Diablo' da circa dieci giorni, in sostituzione di un'altra persona.Le indagini, coordinate dalla Dda di Roma, potrebbero subire un'accelerazione dopo l'analisi dei tabulati telefonici, per ricostruire la rete di contatti di '', da cui potrebbero emergere dettagli su chi aveva dato appuntamento alla vittima nel parco degli Acquedotti, tendendogli poi l'agguato. Oltre ai due pc cheaveva in casa, gli investigatori passeranno al setaccio anche i contenuti dei tre cellulari della vittima, ancora bloccati da pin finora sconosciuti. Sulla cause dell'omicidio gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista.