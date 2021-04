Roma, 12enne disabile picchiata dalle bulle: «Mi vergogno di mia figlia, chiedo scusa mille volte»

Succede di ritrovarsi ko, a terra come la vittima per il dolore e la vergogna. Ma non ci sono appigli, attenuanti: intanto, prima, si chiede scusa.

Da qui parte la testimonianza della mamma della tredicenne che in un parco del Nuovo Salario ha aggredito una 12enne affetta da disabilità aiutata da due amiche.

«Sono sconvolta, frastornata, ho smesso di vivere, non ho parole. Penso solo all'altra famiglia, voglio sapere come sta la ragazzina».

