Investita da una moto d'acqua (guidata da una 17enne) e curata dallo staff medico con un farmaco sbagliato: muore a 52 anni

Una vacanza di famiglia si è trasformata in una tragedia. Jane Walker, 52 anni, era in vacanza ad Anglesey, nel Galles settentrionale, con il marito Kevin e il figlio quando è stata colpita da una moto d'acqua che procedeva ad alta velocità nell'agosto 2020. Ma il motivo della morte resta un mistero: la donna avrebbe preso un farmaco, somministrato dallo staff medico, che l'avrebbe uccisa.

Cosa è successo

La farmacista Jane era seduta sul lato del gommone quando una ragazza di 17 anni alla guida della moto d'acqua l'ha investita. A quanto risulta, Jane, di Cheadle (Staffordshire, ndr.), era un passeggero della barca del figlio, guidata da un amico di famiglia. L'inchiesta sulla sua morte ha accertato che ha subito un trauma cranico, danni alla colonna vertebrale e lesioni al torace. Il vedovo Kevin ha dichiarato che i paramedici le hanno somministrato della morfina sulla scena prima che collassasse, aggiungendo poi che ha visto la moglie morire davanti ai propri occhi.

Grazia Sabatini morta dopo l’intervento alla tiroide, domani l’autopsia. Il marito: «Dall'operazione solo fastidio alla gola»



Il farmaco maledetto

Sostiene che Jane aveva un polmone collassato e che il farmaco somministrato per alleviare il dolore aveva soppresso il suo sistema respiratorio. Kevin ha detto: «Sono convinto che sia morta per questo». Il marito, affranto, ha presentato un reclamo al servizio di ambulanza e al difensore civico. Tuttavia, il patologo Brian Rodgers ha dichiarato che era «altamente probabile» che Jane sarebbe morta a causa delle sue ferite «indipendentemente dalla morfina».

Il medico legale Katie Sutherland ha rinviato l'inchiesta per la «possibilità» che il trattamento da parte del servizio di ambulanza possa aver avuto un ruolo nella morte. Ha dichiarato: «La ragionevolezza di ciò che è stato fatto in termini di assistenza e trattamento deve essere esplorata». La notizia arriva dopo che un'indagine sull'incidente ha rilevato che il conducente dell'imbarcazione e la moto d'acqua stavano effettuando «manovre ad alta velocità non coordinate». La commissione d'inchiesta sugli incidenti marittimi ha rilevato che entrambi i veicoli acquatici «stavano operando troppo vicini l'uno all'altro ad alta velocità».

Novara, muore a 28 anni dopo un intervento per dimagrire: Anna Giugliano si è sentita male dopo 11 giorni

Inoltre, le conoscenze e le competenze delle persone che controllavano o supervisionavano le due imbarcazioni non erano adeguate alle manovre in corso. L'incidente è avvenuto quando l'imbarcazione ha virato verso la traiettoria della moto d'acqua a una velocità compresa tra i 40 e 46 Km/h.

Parlando dopo la sua morte, Kevin ha aggiunto: «Amava venire qui. Quello che è successo è stato un tragico incidente. So cosa è successo, ero seduto accanto a lei». L'inchiesta è stata aggiornata e non è ancora stata fissata una data.