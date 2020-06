Donna sbaglia il parcheggio e piomba con l'auto nel pub della movida: attimi di terrore, due clienti salvi per un soffio

Con l'auto è volata nel pub dopo aver perso il controllo: per un soffio due clienti si salvano. Spettacolare incidente questa mattina a Ottava Presa di Caorle (Venezia) dove una donna di San Stino di Livenza è finita con la sua Lancia Ypsillon dentro al "Klondike", noto locale della movida di Caorle.

La donna alla guida della piccola utilitaria si era fermata verso le 7 per fare colazione. Quando stava per parcheggiare deve aver sbagliato il pedale, pigiando sull'acceleratore. L'auto ha sfondato le fioriere, entrando nel plateatico finendo per abbatterne la copertura. Due clienti che erano seduti al tavolo sono riusciti a scansarsi in tempo, mettendosi in salvo.

Per tutti solo tanta paura tanto che nessuno è rimasto ferito. «È un anno decisamente diverso - ammette Massimo Zane, titolare del pub - fortunatamente nessuno è rimasto ferito e questo è ciò che conta». Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e il soccorso Vaccaro per la singolare rimozione del veicolo.



