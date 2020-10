Roma, metro B stracolma e ristoranti chiusi, la foto della deputata fa il giro del web: «Il Covid esce solo di sera»

Il vagone della metro B stracolmo di persone. Gente accalcata, nessun distanziamento. «Ecco la situazione sulla metro B di Roma alle 7.30 di questa mattina... - scrive Barbara Saltamartini, deputata della Lega, su Fb postando una foto della metro strapiena - Conte e Zingaretti ma di che cavolo parlate!!!».

Chiudono palestre e piscine, ristoranti e bar abbassano le serrande alle 18. Gli studenti dei licei non vanno più a scuola, il nuovo Dpcm impone il coprifuoco: ma la situazione dei trasporti ​nel Lazio appare sempre più drammatica. La foto condivisa dalla deputata sui social ha ricevuto centinaia di commenti: «Assurdo - scrivono in molti - Come se il virus andasse solo a piedi!». «Se mettete in mano uno spritz ai passeggeri, forse chiudono pure le metro...», scherza qualcuno. E ancora: «Si sa ormai che il Covid adora mangiare bene nei ristoranti, nelle pasticcerie, gli piace prendere un caffè o una birra al pub. Poi è troppo presto. Lui (il covid) esce la sera».

da settimane virologi ed esperti insistono sulla necessità di ridurre il numero dei passeggeri del trasporto pubblico locale. «Per il contagio i viaggi su bus e vagoni affollati giocano un ruolo importante - ha spiegato l’immunologo Sergio Romagnani, professore emerito dell’Università di Firenze - Ci sono le mascherine, vero, e sono molto utili, ma non possono evitare la trasmissione del virus al 100 per cento. Se restiamo in un luogo chiuso e affollato, per 10-15 minuti, le goccioline ristagnano e il rischio di contagio, purtroppo, aumenta. Ridurre il numero dei passeggeri di bus e treni è importante».

