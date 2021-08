In fiamme allevamento di un'azienda agricola con 220 mucche, molte ustionate

ERACLEA - Incendio in un allevamento con 200 mucche in località Stretti di Eraclea. Alle 16.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cairoli all’interno di un’azienda agricola per l’incendio del tetto di un capannone con all’interno 220 bovini: ustionati diversi animali. I pompieri arrivati da San Donà e Mestre con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e 9 operatori, hanno subito spento le fiamme che hanno interessato parte della copertura del tetto e cui residui incandescenti sono caduti sugli animali.

Le cause dell’incendio probabilmente causate da un mezzo agricolo all’interno del capannone sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e i servizi veterinari. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19:30.