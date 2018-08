Choc in Ciociaria: papà spara e uccide i figli nel sonno, poi si toglie la vita

Martedì 21 Agosto 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Li avrebbe uccisi nel sonno e poi si è tolto la vita. Strage in famiglia ad Esperia, in provincia di Frosinone. Gianni Paliotta, un ex ferroviere pensionato di 70 anni ha sparato al figlio Mariano di 26 anni, laureato in materie scientifiche, e alla figlia Isabella di 18. Dopo aver fatto fuoco contro i due giovani, l'uomo si è suicidato.La moglie, al momento dell'omicidio-suicidio, era uscita per fare una passeggiata. A scoprire l'orrore è stata proprio lei quando è rientrata in casa, un'abitazione del centro storico, in piazza Consalvo.Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo.