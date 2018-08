Martedì 21 Agosto 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha ucciso i due figli di 18 anni (neo diplomata) e 26 anni (Dottore in chimica) nel sonno ad Esperia. Dunque non cè stata alcuna lite e nessun problema tra genitore e figli. La moglie nel frattempo era uscita per una passeggiata.Dunque Gianni Paliotta, ex ferroviere in pensione, ha agito per un raptus. Poco tempo fa aveva preso il porto d'armi e, dunque, le sue condizioni di salute erano buone. Indagano i carabinieri.