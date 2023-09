Giulio D'Aliesio morto a Montecassino, l'ipotesi di una sfida tra auto e moto: l'incidente in un video

Una gara tra moto lungo i tornanti di Montecassino. Spunta una inquietante novità nelle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Cassino per far luce sulla morte di Giulio D'Aliesio, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì al secondo tornante della strada che conduce all'abbazia benedettina di Cassino.

Cassino, tragedia in moto: muore un giovane

L'incidente di Giulia D'Aliesio

Questa mattina è stato acquisito un video dalla Procura ed emergono i primi particolari: ci sarebbe almeno un altro veicolo.

Già ieri gli investigatori non escludevano l'ipotesi di un'auto pirata. Ma secondo le prime informazioni che trapelano, oltre alla macchina ci sarebbero anche due moto. Una circostanza, questa, che apre ancora un'altra pista e cioè la possibilità di una corsa: ad accendere il sospetto che non si sia trattato di un normale incidente stradale è stato un video, girato da un'auto con una Gopro, entrati nella disponibilità della Procura delle Repubblica di Cassino in queste ore. A consegnarlo è stato il padre della vittima.

Mostra due moto che corrono sulla strada Panoramica e su una delle quali c'è Giulio D'Aliesio alla guida; tra le moto c'è un suv con cinque ragazzi a bordo ed è da lì che sono stati girati i video. La prima impressione, sulla quale i carabinieri indagano, è che fosse in atto una corsa.