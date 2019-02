Giovedì 14 Febbraio 2019, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schianto a terra dopo un volo di una ventina di metri: è morto così, sul colpo, ieri mattina a Chieti, Luciano Papa, un insegnante di educazione fisica in pensione di Pescara, 68 anni, ricoverato da alcuni giorni al policlinico di Colle dell'Ara e prossimo alla dimissione. Fu campione nazionale juniores di salto in alto con 2,15 metri. La Procura ha aperto un'inchiesta ed ha disposto l'autopsia: l'ipotesi di reato è omicidio colposo anche se non ci sono dubbi sul fatto che si è trattato di un suicidio. Due le persone indagate, quale atto dovuto per poter partecipare con un proprio consulente all'autopsia, un medico e un infermiere. L'indagine punta ad accertare se siano stati adottati tutti i dispositivi di vigilanza sul paziente che dallo scorso 7 febbraio era ricoverato per una polmonite.