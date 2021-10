I carabinieri del Nas di Latina, nel corso di un controllo d’iniziativa, hanno scoperto un falso biologo nutrizionista che esercitava in uno studio della provincia. I militari lo hanno colto in flagranza: stava svolgendo anamnesi nutrizionali volte alla prescrizione di regimi alimentari personalizzati. Il falso nutrizionista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per esercizio abusivo della professione.