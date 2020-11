Fidanzati si baciano in strada per fare una foto, multati di 400 euro

Multati dalla polizia per un bacio. Due giovani ragazzi di Prato hanno raccontato di essere stati fermati dalla polizia a Forte dei Marmi e di essere stati multati a causa di un bacio che si sono scambiati in strada e che andrebbe contro le regole di distanziamento sociale previste per la pandemia di coronavirus.

Francesco Barducci ha raccontato a "Quarta Repubblica" quello che è successo, spiegando di non essere in alcun modo riuscito ad evitare che gli venisse fatta una multa da 400 euro. Lui e la sua fidanzata si sono scambiati un bacio, hanno chiesto a un loro amico di fare una foto e hanno poi condiviso lo scatto sui social: «Ci eravamo appartati per evitare l’assembramento e visto che non c’erano persone ho voluto dare un bacio alla mia ragazza e il mio amico ha immortalato il momento», ha spiegato ma in quel momento gli è stata fatta la multa.

Sebbene i ragazzi siano fidanzati non sono conviventi, quindi questo tipo di contatto ravvicinato e senza mascherina non rispetterebbe le regole. Il ragazzo ha reputato la multa ingiusta, ma ha voluto fare anche una precisazione sulle forze dell'ordine: «Stanno svolgendo un lavoro impressionante in questo momento, si può sbagliare ma non è corretto generalizzare».

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA