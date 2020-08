Firenze, 15 euro per due cappuccini e due cornetti: lo scontrino fa il giro del web

Ultimo aggiornamento: 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

un po' troppo "salata" perdi passaggio perche ha denunciato sui social di aver pagato un conto diperIl turista, in viaggio con la sua compagna, ha pubblicato la foto dello scontrino scatenando numerosi commenti e ha raccontato la vicenda senza specificare il bar, ma spiegando che si trova in centro e che è stato invitato a consumare sedendosi al tavolo una volta entrato.Ha pagato nove euro per le due bevande calde e sei euro per due brioches vuote. «Capisco tutto, ma nemmeno in piazza Duomo a Milano si spende così tanto... È stato talmente tutto così veloce che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di capire se i prezzi fossero esposti al banco e riportati sul menu al tavolo. E quando siamo andati a pagare non ci hanno fatto nemmeno lo scontrino fiscale», dice il turista suIl giovane haaggiunto di aver pagato e di essere andato via senza protestare. Il costo della colazione sarebbe motivato dalla fama del locale. Lo scontrino 'record', tuttavia, ha scatenato comunque la polemica social.