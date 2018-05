Firenze, incendio nella scuola materna: evacuati 150 bambini

Un principio d'incendio si è verificato questa mattina in una scuola materna di via Giovanni da Montorsoli, nella zona del quartiere dell'Isolotto, a Firenze. I bambini, 150 in tutto, sono stati evacuati in via precauzionale dal personale della scuola, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Al termine delle verifiche del caso da parte della squadra dei pompieri, i bimbi sono stati fatti rientrare nelle classi.



Secondo i primi accertamenti, il principio d'incendio, subito spento dai pompieri, sarebbe stato causato dal surriscaldamento di una delle scatole di derivazione dell'impianto elettrico. Illesi i 150 bimbi, portati fuori in via precauzionale dalle maestre prima dell'arrivo dei vigili del fuoco

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:55

