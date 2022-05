Tenta di rubare le monetine dalla Fontana del Porcellino: denunciato un 35enne

Il lancio delle monetine alla Fontana del Porcellino è un simbolo di Firenze. Per fiorentini e turisti è una routine che si ripete ogni giorno da sempre. Ma non tutti sono attratti dalla Fontana in cerca di buona sorte. È il caso di un 35enne originario della Serbia che, più dal significato simbolico del lancio della monetina, è stato sedotto dall'enorme quantità di monetine all'interno della vasca.

E sabato 14 maggio, intorno alle 23, gli agenti della polizia municipale, impegnati in un'operazione di controllo delle attività commerciali del centro, hanno sorpreso l'uomo mentre tentava di sottrarre le monetine dalla Fontana del Porcellino. Per lui è scattata subito la denuncia.