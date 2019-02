Foligno, maestro mette all'angolo alunno nero: «Guardate com'è brutto». La denuncia dei genitori

Giovedì 21 Febbraio 2019, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 13:45

«Guardate com'è brutto quel bimbo», avrebbe detto un maestro elementare di una scuola di Foligno alla classe dopo aver mandato all', in punizione, l'alunno di colore. Un episodio riportato dalla cronaca locale dopo essere stato denunciato in un post su facebook (poi rimosso) da un genitore. I fatti sarebbero confermati dal racconto dei bambini. L'insegnante si sarebbe difeso spiegando di aver voluto fare un esperimento sociale.Non solo: il maestro, un supplente, avrebbe fatto la stessa cosa anche con la sorellina del bambino di quinta elementare, in un’altra classe. «Ha detto difronte a tutta la classe che era brutta e poi ha chiesto ai compagni se la ritenessero anche loro brutta, per poi invitarla a guardare fuori dalla finestra».Sul caso è intervenuto direttamente anche il sindaco Nando Mismetti, chiedendo di fare chiarezza.