Foligno, schianto poco prima delle 6 nel sottopassaggio: muore automobilista

FOLIGNO – Incidente stradale mortale, poco prima delle 6 di giovedì, a Foligno. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale una utilitaria, condotta da un uomo, s’è schiantata contro un muraglione del sottopassaggio di collegamento allo svincolo tra la statale Flaminia e la Ss 75 Centrale Umbra zona Foligno Nord. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nell’accaduto non risultato coinvolti altri mezzi o persone. Inutili i soccorsi. La violenza dell’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre la Polstrada, personale Anas e dei vigili del fuoco. Il tratto stradale interessato dall’incidente mortale è rimasto chiuso per consentire i rilievi e le attività di ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. Anas informa che il traffico diretto a Fano viene deviato in direzione Roma, quello diretto a Perugia viene deviato a Ponte Centesimo.