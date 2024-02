Con l'auto urta un motociclista e lo fa cadere, 57enne denunciato a Pietramelara

Dovrà rispondere di lesioni personali stradali il 57enne che nella serata del 19 febbraio scorso, mentre percorreva a bordo della propria autovettura via San Pasquale, a Pietramelara, nel casertano, ha urtato lateralmente il motociclo Aprilia Scarabeo, di proprietà e condotto da un operaio 26enne di origini ghanesi, residente in quel centro.

In seguito al violento impatto, riconducibile alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da parte dell’automobilista, il 26enne ha perso il controllo del mezzo cadendo sul manto stradale.

L’immediato intervento dei carabinieri della locale Stazione ha consentito di identificare l’automobilista e di richiedere l’intervento, sul posto, di personale sanitario del servizio “118” che, constatate le gravi condizioni del 26enne, ne ha disposto il ricovero, in codice rosso, presso l’ospedale di Caserta.

Il ghanese è ricoverato a causa delle fratture multiple riportate, ma non è in pericolo di vita.

I rilievi e gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro e di procedere, questa mattina al deferimento in stato di libertà dell’automobilista.