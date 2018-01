Schianto frontale nella notte: muore una mamma di 41 anni, altre 4 persone ferite

Sabato 13 Gennaio 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2018 12:28

Schianto frontale nella notte: muore una mamma, altri 4 feriti.E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato alle porte di Jesi. Poco dopo la mezzanotte, in via Fontedamo, per cause in corso di accertamento si sono scontrate sue utilitarie. Su una Fiat Seicento viaggiava una mamma con i due figli; su una Citroen C3 una giovane coppia.Sul posto le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Per la mamma, una donna di 41 anni, non c'è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Carlo Urbani.