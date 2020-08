Furbetti bonus, l'Inps pronto a fornire i nomi alla Camera appena arriverà la richiesta

Furbetti del bonus, l'Inps è pronto a fornire i nomi alla Camera di chi ha ottenuto i 600 euro destinati alle partite Iva durante l'emergenza Covid.

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico sarebbe pronto a rivelare i nomi dei parlamentari che hanno incassato il bonus per le partite Iva. Se il presidente della Camera farà una formale richiesta, il presidente Inps potrebbe fornire già oggi i nomi dei deputati. Interlocuzioni sarebbero in corso in queste ore tra l'Inps e la Camera dei deputati. Gli uffici di Montecitorio stanno valutando le modalità con le quali fare richiesta all'Inps dei nomi dei parlamentari coinvolti: tra le ipotesi al vaglio ci sono la possibilità di un'interlocuzione diretta tra presidenza della Camera e presidenza dell'Inps, la risposta dell'Inps alle interrogazioni parlamentari presentate, un'audizione in commissione Lavoro.

