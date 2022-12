A Gardaland «Jumanji The Labyrinth» la nuova attrazione per il 2023

«Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti»: è questa l’ultima emozionante esperienza di Gardaland, Jumanji® - The Labyrinth, presentata oggi. La nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del Parco.

Offrirà agli Avventurieri di tutte le età un'altra esperienza - esclusiva ed avvincente - per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica, campione di incassi di Sony Pictures Entertainment. Jumanji® - The Labyrinth richiederà coraggio ed astuzia ed offrirà agli Ospiti un'esperienza a più livelli e multisensoriale in cui dovranno farsi strada attraverso una nuovissima avventura da brivido.

Situata nel cuore di Gardaland, accanto a Jumanji® - the Adventure, la nuova attrazione The Labyrinth offrirà agli Ospiti un'esperienza completamente nuova: riusciranno a sopravvivere alle innumerevoli insidie e sorprese di questo labirinto complesso ec intrigante per salvare Jumanji? «Dopo il successo del lancio di Jumanji® - The Adventure lo scorso anno, siamo lieti di collaborare nuovamente con Merlin e Gardaland per offrire una nuovissima avventura per il 2023, in cui gli ospiti potranno immergersi ulteriormente nell'avventuroso mondo di Jumanji», ha dichiarato Jeffrey Godsick, Vice-Presidente Esecutivo per Global Partnerships e Brand Management e Head of Location Based Entertainment di Sony Pictures Entertainment.