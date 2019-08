Genova ricorda le vittime del ponte Morandi: «Ma non sia una passerella»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Agosto 2019, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una messa, pochi interventi istituzionali previsti, un minuto di silenzio e poi il risuono delle campane a lutto e delle sirene. Un anno dopo Genova si stringe tutta insieme per piangere le 43 vittime, vite spezzate come il Ponte Morandi che alle 11,36 di un anno fa crollò lasciandosi dietro una scia di morte, polemiche e inchieste.Non chiedono «inutili passerelle» i familiari delle vittime. Chi però proverà a tenere uniti nelle sue parole i sentimenti di tutti gli italiani e degli stessi genovesi sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che terrà un breve intervento. Un'unità e una commozione che passerà anche dalle parole del Cardinale Angelo Bagnasco, il quale celebrerà una messa in suffragio dei 43 morti, con un pensiero rivolto anche ai 566 sfollati che abitavano nelle case sotto il ponte. «Lo sguardo del mondo verso Genova - ha detto ieri Bagnasco - è quello dell'attesa. Se in una società c'è coesione e partecipazione si possono risolvere tutte le difficoltà, dopo il crollo la città si è compattata, trovando la forza che le è propria». Anche il papa ieri ha voluto mostrare la sua vicinanza ai cittadini di Genova inviando una sua missiva al Secolo XIX.