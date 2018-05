Sciopero nazionale di portuali e marittimi, sale la tensione a Genova: varchi bloccati e corteo

Varchi bloccati e sciopero di 24 ore nel porto di Genova per una manifestazione indetta da Fit, Filt e Uiltrasporti a livello nazionale contro l'autoproduzione, ovvero la scelta dei terminalisti di utilizzare marittimi anziché portuali per il rizzaggio e derizzaggio dei contenitori sulle navi e per la sicurezza del lavoro. «Contro l'autoproduzione: stop alla concessione» si legge in uno striscione. Il corteo è partito da ponte Etiopia, a San Benigno si uniranno i lavoratori della compagnia unica e in centro quelli delle riparazioni navali. Il corteo raggiungerà la prefettura di Genova intorno alle 11 e alle 11.30 sarà ricevuto dal prefetto.



Su un muro del varco portuale Etiopia i manifestanti hanno scritto i nomi degli ultimi morti sul lavoro nei porti, su pittura bianca hanno usato uno spray rosso. All'uscita dell'autostrada A7, a Bolzaneto, è stata allestita un'area per far sostare i mezzi pesanti che non possono accedere all'area portuale per i varchi bloccati. In corteo i manifestanti hanno portato anche due ruspe guidate dai lavoratori della Culmv e altri mezzi da lavoro. Sono circa 700 i lavoratori diretti verso la Prefettura. Il corteo con fumogeni e petardi lascerà i mezzi pesanti nella zona di palazzo San Giorgio per poi dirigersi verso il palazzo del governo.

