Genova sottacqua, pioggia record nella notte: strade allagate e 27 sfollati. Il comune: «Restate a casa»

#Maltempo #Genova #23novembre 9:00, nelle ultime 24 ore effettuati 102 interventi per macchine in panne, danni d’acqua, smottamenti e alberi pericolanti. Maggiori criticità in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e Rivarolo #vigilidelfuoco pic.twitter.com/s1kgRXBeKS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 23, 2019

Strade allagate e chiuse per lae i rovesci che nella notte hanno colpito la città. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a «o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque». Ecco l'elenco delle strade chiuse per allagamenti, pubblicate sul sito del Comune: Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via Chiaravagna lato Monte, Largo Jursè, Via P. Reti, Via W. Fillak, C.so Perrone, Via Renata; Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S.Quirico.A Genova 27 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia, hanno trovato sistemazione autonoma. In corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono isolate a causa di allagamenti e una frana. Lo comunica la Protezione civile. Nel centro e nel ponente ligure è scattata dalla mezzanotte l'allerta meteo rossa. Il record di pioggia caduta nella notte è nella zona di Fiumara con 193 mm in 3 ore. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro-ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze.«Notte di forti piogge a Genova, la zona più colpita è stata la Valpolcevera, dove si sono registrati i danni maggiori con allagamenti diffusi, alcune strade chiuse, auto e scantinati finiti sott'acqua e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco. Al momento a Genova sono 19 le persone che nella notte sono state allontanate da casa precauzionalmente, in via Rivarolo e Teglia, tutte già sistemate autonomamente». Così su Facebook il Governatore della Regione Liguriache fa il punto sull'ondata di maltempo. «In Corso Perrone 4 palazzine in cui vivono 120 persone sono al momento isolate per allagamenti e per una frana. La nostra sala della Protezione Civile è operativa da tutta la notte e continua a monitorare costantemente la situazione. Vi raccomandiamo di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare attenzione. Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento tra cui quello di Regione Liguria e allertaliguria.gov.it. Grazie ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per la nostra sicurezza: aiutiamoli evitando rischi e usando massima prudenza».