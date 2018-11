Incendi in California, Gerard Butler mostra la sua villa distrutta su Instagram: «E' straziante»

Lunedì 12 Novembre 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 11:47

«Ecco cosa resta della mia casa a Malibù». Gerard Butler, l'attore americano, mostra su Instagram le macerie della sua villa in california devstata dagli incendi che in quello stato hanno già fatto 31 vittime e 228 i dispersi.Nel filmato si vede un auto bruciata, fumo, fuliggine: «E' straziante», ripete l'attore.Le fiamme hanno invaso tutto, anche le zone abitate dalle star, costretti alla fuga. Da Orlando Bloom a Guillermo del Toro in tanti hanno raccontato le evacuazioni dalle loro case avvolte dalle fiamme.GUARDA ANCHE Da Lady Gaga a Orlando Bloom le star raccontano la fuga sui social «Sono tornato nella mia casa dopo l’evacuazione. È un momento straziante per tutta la California», dice Butler e poi aggiunge il ringraziamento al «coraggio, allo spirito e al sacrificio dei vigili del fuoco. Sostenete questi uomini e queste donne coraggiosi».