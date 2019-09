Monte Bianco, un radar sul ghiacciaio Planpincieux a rischio crollo. Previste nevicate

Mercoledì 25 Settembre 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 11:38

Forse una buona notizia per il ghiacciaio del Monte Bianco a rischio caduta. È previsto in serata l'arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature, con conseguente leggera nevicata sul massiccio del Monte e sul ghiacciaio di Planpincieux. Le condizioni potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile. In base alle previsioni dell'ufficio meteo della Valle d'Aosta , nella zona cadrà qualche centimetro di neve fino a quota 2.200-2.300 metri.Intanto, mentre il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha convocato per le 17.45 di oggi, in municipio, una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, anche il premier Giuseppe Conte ha detto la sua sul tema, direttamente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fortemente preoccupato per l'allarme cambiamento climatico, il Presidente del Consiglio ha detto: «La notizia che un ghiacciaio sul versante del Monte Bianco rischia di collassare è un allarme chenon può lasciarci indifferenti. Deve scuoterci tutti e mobilitarci».