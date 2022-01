Gianni Rivera, ladri a casa dell'ex campione: ma scoppia un incendio, presi in fuga con trofei e cimeli

Chissà a che cifra avrebbero potuto rivendere quel bottino se il colpo fosse riuscito e chissà se i due albanesi, arrestati all'alba di sabato, fossero finiti per caso in quella cantina, a due passi da via dei Coronari: armati di fiamma ossidrica per scassinare l'armadio blindato a sei ante dove Gianni Rivera, l'ex bomber, entrato nella hall of fame del calcio italiano e poi finito in politica, custodisce tutti i suoi cimeli, una vita di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati