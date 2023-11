Giovanna Brancati morta a 21 anni per un incidente in autostrada: stava tornando a casa dal concorso per Carabinieri

Stava tornando a casa dopo insieme al padre dopo aver sostenuto il concorso per entrare nell'Arma dei Carabinieri a Roma, quando un dramamtico incidente d'auto le ha tolto la vita a soli 21 anni. È morta così Giovanna Brancati, originaria di Ravagnese, in provincia di Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto sull’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone.

Il drammatico incidente, il padre era al volante

L'auto sulla quale viaggiava Giovanna insieme al padre - che era al volante - si è ribaltata per poi uscire fuori strada. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, anche se le cause devono ancora essere confermate.

Il padre è rimasto ferito e si trova tutt'ora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. L'impatto, violentissimo, è invece risultato invece fatale per la giovane.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Giovanna Brancati, che stava rientrando in Calabria dopo il concorso per entrare nell'Arma dei Carabinieri. «Sempre piena di gioia e di grandi sorrisi, era lei Gió, sin da quando io giovane professore lei alunna ci siamo incontrati nel nostro liceo». È il ricordo commosso del suo insegnante di religione delle scuole superiori, Don Paolo Lelo.