Si sente male, la corsa in ospedale, i sanitari lo soccorrono ma per lui non c’è stato più nulla da fare. È durata meno di ventiquattro ore la tragica quanto repentina sequenza dei fatti che hanno strappato alla vita prematuramente Giovanni Mannino, 46 anni, sposato con tre figli, stroncato da un malore fulminante.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati