Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta scomparsi da sabato sera. Il papà della ragazza: «Lui non aveva accettato la fine della relazione»

Paura per la scomparsa di due ragazzi veneti. Da sabato sera non si hanno più notizie di due 22enni, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ex fidanzato della ragazza. I giovani sono spariti e i loro cellulari risultano spenti. La ragazza è di Vigonovo, in provincia di Venezia, mentre lui è di Torreglia, in provincia di Padova. Entrambi sono studenti di Ingegneria all’Università di Padova. La loro relazione sarebbe terminata nell'agosto scorso ma i due erano rimasti in buoni rapporti.

Secondo quanto è stato ricostruito da Corriere del Veneto, i due 22enni si sono incontrati sabato sera, 11 novembre.

La giovane è uscita di casa attorno alle 18 ed è salita a bordo della Fiat Punto nera di Turetta. Sono stati visti l’ultima volta seduti ai tavolini del McDonald all’interno del centro commerciale Nave De Vero a Marghera alle 20 circa.

Della ragazza non si hanno più notizie dalle 22.43 della sera stessa, quando ha inviato un ultimo messaggio alla sorella. «Io e mia sorella ci siamo scambiate messaggi tutta la sera, era serena come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie», ha detto la sorella di Giulia. Il telefono di Turetta ha localizzato il giovane nei pressi di Fossò verso le 23.30.

Gino Cecchettin, il padre della ragazza, ha presentato denuncia ai carabinieri di Vigonovo, mentre i genitori del 22enne si sono recati alla caserma dei militari di Teolo per denunciarne la scomparsa. «I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale. Non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia, temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa».

Giulia quando è uscita di casa indossava una gonna marrone e una maglia nera con sopra un maglioncino azzurro. Le denunce hanno fatto scattare il piano per la ricerca delle persone scomparse, con le pattuglie dei militari impegnate a controllare il territorio. Le forze dell’ordine della Città metropolitana di Venezia e della provincia di Padova stanno provando a rintracciare i due giovani, concentrando le indagini tra Mestre, Vigonovo e Fossò. I numeri da contattare nel caso in cui si avessero notizie sono: 3474560014 per Giulia Cecchettin, 3312768033 oppure 3454229497 per Filippo Turetta