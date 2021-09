Green pass, i camionisti: «Blocchiamo l'autostrada». Ma la protesta è un flop

La protesta dei camionisti è un flop. «Blocchiamo l'Italia», «paralizziamo le autostrade». L'appello del popolo dei no-Green pass non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese non hanno risentito più di tanto della protesta dei camionisti che hanno guidato al rallentatore per manifestare contro il certificato verde.

Il flop della protesta dei camionisti

Come è capitato già per le manifestazioni del sabato, e come lamentato nelle principali chat degli attivisti, a mancare è stata soprattutto l'organizzazione della protesta. E così c'è chi è sceso in strada con la bandiera legata sullo specchietto, senza trovare l'appoggio dei «colleghi», ma ricevendo, in alcuni casi, anche critiche. «Questo è solo l'inizio, andremo avanti ad oltranza», spiegano gli organizzatori che rilanciano l'appello ad «occupare» le autostrade anche nei prossimi giorni. La protesta non ha fatto che incrementare comunque i disagi che già quotidianamente si registrano nei punti più caldi della rete autostradale, da Roma a Milano, passando per la Salerno-Reggio Calabria.

Bloccata una protesta a Pisa

Una ventina di automobili con alcune decine di manifestanti no Green pass sono state intercettate dalla polizia stradale e bloccate sull'autostrada A12 subito dopo il casello di Pisa centro. Tutti i presenti sono stati identificati. Su alcune auto erano esposti cartelli contro il Green pass e con la scritta 'Libertà, libertà'. La manifestazione è stata scoperta perché la colonna di auto procedeva molto lentamente lungo l'Aurelia e la polizia stradale con il supporto di volanti, Digos e carabinieri, ha individuato le auto dei manifestanti bloccandole dopo l'ingresso in autostrada. Secondo quanto emerso è probabile che la comitiva di no Green pass fosse diretta a Migliarino con l'obiettivo di bloccare il casello di Pisa nord. Una volta identificati i manifestanti sono stati obbligati, sotto la scorta della polizia, a invertire la marcia e a uscire dall'autostrada.