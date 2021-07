Green pass in ristoranti e bar al chiuso dal 5 agosto, palestre e piscine. Le discoteche non riaprono

Green pass sì, ma solo ai tavoli e solo nei bar e ristoranti al chiuso. E da giovedì 5 agosto. È quanto emerge dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il certificato verde - spiegano fonti governative - non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Servirà invece per palestre, piscine, centri termali, teatri, musei e stadi. Il green pass sarà valido per chi abbia ricevuto almeno una dose...

