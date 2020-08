Si ribalta in mare la barca presa a noleggio: tragedia sfiorata per sette persone

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ribalta la barca presa a noleggio: tragedia sfiorata per sette persone, salvate dalla Guardia costiera di Otranto , in località Grotta Monaca. E' proprio ai militari che è arrivata la chiamata di emergenza, al numero 1530 della Sala Operativa.Sul posto è subito Sto arrivata la motovedetta SAR CP 809, insieme al Battello Pneumatico B96 i quali, una volta accertato che i malcapitati fossero in buone condizioni di salute, hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.Immediata la diffida al noleggiatore affinché provvedesse al recupero dell’unità sinistrata per impedire danni all’ambiente marino ed eliminare pericoli per la sicurezza balneare e per la navigazione.L’invito ai diportisti, da parte della Guardia costiera, è quello di adottare semplici regole e principi di buon senso: controllare continuamente l’efficienza dell’apparato motore, pianificare le uscite compatibilmente alle condizioni meteorologiche, non navigare in zone destinate alla balneazione,controllare le dotazioni di salvataggio, monitorare il rifornimento dell’unità, non navigarein zone vietate.«Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020, è stato opportunamente intensificata lamaglia operativa delle Motovedette operanti in attività di Polizia Marittima e Ricerca esoccorso al fine di garantire un efficiente, tempestivo ed efficace intervento in tutte learee di mare ricadenti nell’ambito della giurisdizione del 6° Centro Secondario diSoccorso Marittimo di Bari (6° MRSC) . Si ricorda - chiude la Guardia costiera - che le Sale Operative delle Capitaneria di Porto della Puglia sono attive giornalmente e ininterrottamente, e possono essere contattate, per le situazioni di emergenza, attraverso il “Numero Blu” 1530».