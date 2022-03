Turismo, Pasqua magra per le disdette dei russi: Roma e Firenze più colpite

La guerra in Ucraina mossa dalla Russia rischia di rivelarsi letale per il turismo made in Italy dopo due anni di Covid. Solo a Pasqua l’assenza dei visitatori provenienti da Mosca si tradurrà in alcune decine di milioni di euro mancati incassi per le nostre strutture ricettive. I turisti russi sono considerati top spender, al pari di americani e cinesi. Grandi amanti degli hotel a cinque stelle e delle boutique di abbigliamento griffate, nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati