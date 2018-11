Paura all'Ikea di Firenze, centinaia di clienti evacuati per un allarme: la verità dopo ore

Una situazione paradossale con i clienti, costretti a uscire in massa da Ikea, in attesa sui piazzali esterni il momento di poter rientrare. E' quanto accaduto dove centinaia di clienti sono stati evacuati nel pomeriggio, a titolo precauzionale, dal supermercato Ikea di Firenze a causa di un allarme partito da un impianto antincendio. Non risultavano eppure né incendi in corso, né fiamme libere. Tuttavia i pompieri hanno eseguito, in raccordo col personale del centro commerciale, tutte le verifiche del caso agli impianti per escludere qualsiasi problema ed individuare la causa esatta che ha fatto partire l'allarme. I vigili del fuoco hanno appurato dopo ore che l'allarme sarebbe scattato per il malfunzionamento, probabilmente un difetto, di un pulsante dell'impianto antincendio, da cui si è innescato l'allarme senza che ci fossero fiamme o fumi all'interno dell'edificio che ospita l'Ikea a Firenze. Il centro commerciale è rimasto a lungo chiuso.

Domenica 4 Novembre 2018, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 18:50

