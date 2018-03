Giovedì 1 Marzo 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 13:21

«In memoria di» è la scritta che appare come commento alla foto profilo di Luigi Capasso, l'uomo di 44 anni che ieri ha ucciso le due sue figlie e ferito gravemente la moglie. Una dicitura semiautomatica che però ha scatenato la reazione del popolo della Rete che chiede la chiusura del profilo. «In memoria di chi?», replicano in tanti in calce alle foto sul profilo dell'uomo, foto di paesaggi, di pietanze, ma soprattutto foto di alcolici e vini, condivise in modo pubblico, che in queste ore stanno attirando milioni di commenti. Tuttavia, molti sono i post che invocano al perdono, descrivendo il suo gesto come un raptus, una follia, o addirittura una vittima della gelosia. C'è chi invece non è d'accordo e chiede per rispetto delle bambine la chiusura del profilo Facebook. Tra i suoi ultimi post, il 10 febbraio c'è la condivisione di una frase: «La vita è imprevedibile e nessuno è immune da certe cose».