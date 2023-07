Incendi disastro per l'ambiente. «In Europa inquinano come 10 milioni di auto». In un anno 2.700 roghi

Gli incendi inquinano? E quanto? A spiegare la situazione è la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che calcola l'impatto degli incendi su ambiente e salute. «In Italia nell'intero 2022 gli incendi hanno prodotto 1 milione e 900 mila tonnellate di CO2, pari a circa 5 milioni di barili di petrolio». Un quadro preoccupante che ha riflessi sensibili anche sull'inquinamento globale.

Grandine nella notte, Verona in ginocchio per il maltempo. E in Alto Adige violenti temporali e fiumi in piena https://t.co/cBN2YdTwJN

— Il Messaggero (@ilmessaggeroit) July 30, 2023