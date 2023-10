Incendi boschivi in 17 comuni: in fiamme 58 ettari, Benevento la più colpita

Sono stati 26 gli interventi dell’«Antincendio Boschivo» della Provincia di Benevento dal 1° luglio al 20 settembre scorso sul territorio di competenza. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha ricevuto un rapporto in tal senso dal dirigente del settore Assetto e gestione del territorio–Forestazione Giancarlo Corsano.

Le due squadre dei 14 operatori dell’Aib della Provincia hanno effettuato interventi per domare il fuoco che aveva investito poco meno di 58 ettari di terreno di aree boschive.

Di seguito i dati più significativi emersi sulle attività dell’Aib nell’estate appena trascorsa.

Gli interventi hanno in particolare riguardato i territori di: Apice, Apollosa, Arpaise, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Ceppaloni, Montesarchio, Paduli, Pontelandolfo, Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, San Giorgio del Sannio e Torrecuso. Il Comune più colpito dagli incendi boschi è stato quello di Benevento che, del resto, ha una vastissima superficie (oltre 130 chilometri quadrati): sono stati, nel periodo indicato, ben 6 gli interventi effettuati nella sola area del capoluogo, 3 a San Leucio del Sannio ed Apollosa nonché 2 a Ceppaloni e Sant’Angelo a Cupolo.

Sono andati a fuoco, nell’ambito della rilevazione degli interventi effettuati dall’Aib della Provincia, oltre 8 ettari di bosco, 48 ettari di area incolta e circa 2 ettari di aree coltivate. L’Aib della Provincia, il cui centro si trova in contrada Piano Cappelle del capoluogo, mobilitata ed indirizzata, a seconda delle segnalazioni di incendio, dal centro operativo territoriale anche al di fuori dell’ambito di competenza territoriale dovendosi far fronte ad esigenze particolari, è intervenuta in numerose contrade ed aree rurali di 17 diversi Comuni.