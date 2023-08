Taburno in fiamme, danni anche nell'area protetta: in azione due elicotteri

Fiamme sul Taburno. Il fuoco, partito dalla località Chiusa intorno alle 10 di stamattina, si è successivamente esteso anche in altri punti della montagna che rientrano nel territorio comunale di Bonea. Stando alle prime stime, gli incendi hanno mandato in fumo oltre 100 ettari di terreno. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di incendi di natura dolosa. Le fiamme sono state spente nel tardo pomeriggio ed è stato necessario l’intervento di due elicotteri, tra questi uno della Regione Campania. Distrutta dal fuoco una zona del Parco regionale del Taburno Camposauro.



Per il presidente dell’ente parco Costantino Caturano «si dovrebbe lavorare per potenziare la parte che riguarda gli interventi di spegnimento, è necessario velocizzare le operazioni al fine di ridurre i danni ed evitare quello che è successo in queste ultime ore».