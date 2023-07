Poste aperte ad agosto: turni alternati negli otto presidi

Poste Italiane garantirà i servizi ai cittadini anche nel mese di agosto, in virtù di una continuità che interessa tutti gli uffici postali della città. Le 8 sedi del comune di Benevento osserveranno un calendario di aperture alternate, garantendo sempre i consueti servizi.

In particolare, i 3 grandi uffici di via Delle Poste, viale Principe di Napoli e via Giustiniani, che abitualmente sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35, in questo periodo rimarranno sempre operativi al mattino, rispettando solo di pomeriggio un calendario alternato per consentire ai cittadini irpini di effettuare operazioni anche durante le ore antimeridiane.

Gli altri 5 uffici postali di Benevento si alterneranno nelle aperture mattutine dal 4 al 29 agosto. A Benevento, dunque, sarà sempre possibile trovare un ufficio postale aperto. Anche a Sant’Agata de’ Goti, altro grande centro della provincia Sannita, così come nelle tante piccole località interne del territorio, gli 83 uffici del Sannio resteranno operativi.

L’Azienda conferma inoltre la propria attenzione per le località turistiche come Telese, Pietrelcina e Dugenta e quelle in cui la popolazione aumenta durante il periodo estivo, come Ceppaloni e Ginestra degli Schiavoni, dove le sedi continueranno a rispettare i consueti orari, fornendo così un servizio capillare e costante.

In più, a conferma del proprio impegno nei confronti delle piccole comunità, anche quest’anno l’Azienda garantisce il presidio anche nei 69 comuni della provincia di Benevento che hanno meno di 5mila abitanti e a volte un solo ufficio postale. È utile ricordare alla clientela che per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti, i cittadini potranno utilizzare anche i 103 Atm Postamat, di cui 9 dislocati presso le 8 sedi cittadine, in funzione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online per l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente, e molte altre attività.