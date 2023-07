Benevento, webinar sulle nuove tecnologie della logistica targato Poste Italiane

A Benevento e nel Sannio si ripropone l'appuntamento con i webinar targati Poste Italiane, dedicati all'«Educazione Postale». Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali le innovazioni legate al mondo della logistica. Oggi anche i negozi fisici creano una nuova sinergia con l’e-commerce, proponendosi come punti di ritiro, dando così vita ad un modello ibrido. A questo si aggiungono le cassette d'impostazione della corrispondenza smart, dotate di sensori che razionalizzano il processo di ritiro della posta e le consegne a guida autonoma nelle aree a traffico limitato o ad alta intensità abitativa. Domani, dunque, durante la sessione dal titolo «Nuovi modelli, trend, tecnologie nelle spedizioni e nella logistica», il relatore Simone Balbi, responsabile dell’offerta consumer e on line nella divisione Posta comunicazione e Logistica di Poste Italiane, illustrerà le principali tendenze presenti nel settore.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle 17 e sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat seguendo il link o digitando sulla barra del browser: https://www.posteitaliane.it/it/educazione-sui-servizi-del-recapito.html .

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione.