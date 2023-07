Cambiare e restare, panel di «Comunemente»

L'associazione «Comunemente» ha organizzato per giovedì 6 luglio a Pietrelcina il panel tematico «Restare per cambiare, cambiare per restare». L'appuntamento è alle 18 al Parco Colesanti; dopo i saluti del sindaco Salvatore Mazzone, dell’assessore all’istruzione Domenico Rossi e del consigliere con delega alle politiche giovanili Cosimo Iadanza i lavori coordinati da Nazzareno Orlando, vedranno gli interventi del rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora, di Domenico Gambacorta già consulente del ministro per il Sud ed esperto del Pnrr, di Nicola Francioni, dirigente della Corte dei Conti, e del presidente del Forum dei Giovani Simone Crovella.

In rappresentanza dell’associazione «Comunemente» interverranno la vicepresidente Teresa Meccariello e il socio fondatore Luigi De Nigris che ,come da prassi ormai consolidata, presenterà un documento di approfondimento sul tema trattato che resterà a disposizione della comunità. L'evento ha ricevuto il patrocinio da parte della Regione Campania, del Forum regionale dei giovani, del Comune di Pietrelcina e dell'Adsi. Al termine dei lavori ,vista la presenza di una rappresentanza di studenti Erasmus provenienti dalla Macedonia vi sarà un evento denominato «Restanza» che prevede il concerto del «Gruppo Balcani Sciolti».