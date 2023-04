Decreto lavoro 2023, dall'assegno di inclusione ai contratti a termine fino al cuneo fiscale: la bozza

Decreto lavoro 2023, il 1° maggio il Consiglio dei ministri si riunisce per discutere il testo. Composta da circa 30 articoli, la bozza del dl, come si è appreso da diverse fonti, contiene misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro e in materia di salute. Fra i provvedimenti in esame, anche un decreto legislativo in attuazione della Delega al Governo in materia di disabilità del 2021. Dal superamento del Reddito di cittadinanza, che verrà sostituito con il nuovo assegno di inclusione, alle norme per i contratti a termine fino al taglio del cuneo: ecco tutte le novità.