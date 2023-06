Benevento, Poste Italiane annuncia i pagamenti delle pensioni dal primo luglio

Poste Italiane, in una nota, ha reso noto che in tutti i 91 uffici postali della provincia, le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da sabato 1. «Per una migliore fruizione del servizio - si legge nella comunicazione di Poste - è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica indicativa suggerita: i cognomi dalla A alla C sabato primo luglio (solo mattina); dalla D alla K lunedì 3 luglio; dalla L alla P martedì 4 luglio; dalla Q alla Z mercoledì 5 luglio.

Le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 75 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di carta di debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat.