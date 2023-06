Mastella: «Chiudiamo il ponte, ecco perché»

Ponte San Nicola, l'annuncio dell'imminente chiusura è arrivato oggi pomeriggio nelle case dei beneventani attraverso una telefonata preregistrata del sindaco Clemente Mastella. Chi ha risposto alla chiamata giunta dal numero 08241716236, che in tanti hanno imparato a riconoscere soprattutto nel periodo caldo della pandemia, ha dunque appreso i motivi per i quali al “Ponte Morandi” del capoluogo serve con urgenza una manutenzione più accurata che riesca ad eliminare le sacche di acqua che si sono insinuate in alcuni elementi della struttura. Una situazione potenzialmente rischiosa, «soprattutto se nel corso dell'estate di dovessero verificare fenomeni estremi come trombe d'aria».

E quindi la chiusura, in programma dal 4 luglio («subito dopo la festa della Madonna delle Grazie - ha sottolineato il primo cittadino») al 30 settembre.

Inevitabili ma necessari i disagi, ha ammesso Mastella: «Qualcuno si incavolerà ma garantire l'incolumità è più importante che proteggersi dalle critiche». In ogni caso per evitare ingorghi saranno apportate modifiche alla viabililità nell'area, il tutto agevolato, almeno fino a metà settembre, dalla chiusura delle scuole.

Tuttavia è bene sapere che ad ottobre non scatterà nessun “liberi tutti”; l'ipotesi più verosimile è quella di un senso unico alternato fino a giugno del 2024, quando, «se necessario», potrebbe essere disposta un'altra chiusura estiva fino a settembre. Ancora da verificare la possibilità di consentire il transito pedonale sul ponte almeno durante alcune fasi degli interventi.