Era scomparso nel pomeriggio di mercoledì. La speranza, o meglio l'illusione di ritrovarlo vivo, è durata solo alcune ore. Poi la scorsa notte, le forze dell'ordine, intorno alle 2, hanno comunicato ai familiari quello che non avrebbero mai voluto sentirsi dire, e cioè il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo. Si tratta di Giuseppe De Cristofaro, detto Peppe, 75 anni, residente nel capoluogo, in via Marco Minghetti al rione Libertà. Sposato e padre di due figlie, del pensionato non si avevano notizie dal tardo pomeriggio di mercoledì, quando non era rientrato a casa dalla passeggiata che era solito fare nell'hinterland della città. Dopo i vani tentativi di rintracciarlo dei familiari, e in particolare delle figlie, era scattato l'allarme. Subito erano partite le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri, oltre che di conoscenti e cittadini.

Mobilitato in pochi minuti anche il popolo dei social, dove circolavano foto di Giuseppe e tutte le notizie utili a rintracciarlo, persino una cartina in cui era indicata dall'ellisse in rosso la zona dove concentrare le ricerche. Commovente un post lanciato nella tarda serata da un docente dell'Unisannio, che ha avuto come allieva una delle figlie di De Cristofaro, impegnato nelle ricerche. Si era rivolto persino al sindaco Mastella ed alle autorità affinché chiedessero l'ausilio di unità cinofile. L'uomo aveva parcheggiato la sua auto in contrada Piano Morra e si sarebbe incamminato in direzione delle colline dell'hinterland. Il corpo è stato ritrovato ad alcuni chilometri di distanza dal punto di partenza, a Torre Pagliara, frazione di San Nicola Manfredi. A stroncarlo sarebbe stato un malore. La salma è stata trasportata all'obitorio del «San Pio». I funerali sono stati fissati alle 9.30 di domani, nella chiesa dell'Addolorata.