Blockchain, opportunità e nuovi modelli di business: industriali a confronto

«Blockchain. Tra opportunità e nuovi modelli di business». Questo il titolo del focus dell'assemblea di Confindustria Benevento che si è tenuto questo pomeriggio, presso la sala assemblea degli industriali sanniti. L’iniziativa è stata promossa dalla "piccola industria" e organizzata dall’Ordine dei dottori Commercialisti e Confindustria Benevento allo scopo di fornire un panorama generale della normativa: dettagli tecnici sullo strumento, applicazioni di imposte dirette ed indirette ed elementi sui diritti della proprietà intellettuale.

«L’iniziativa messa in campo intende approfondire la blockchain sotto il profilo giuridico, fiscale e di opportunità» spiega Claudio Monteforte presidente "Piccola industria Confindustria Benevento". Si tratta di un tema sul quale "Piccola industria Confindustria Benevento" ha già posto l’accento grazie al ciclo di seminari In.con.tra realizzati con Unisannio. «Crediamo nelle opportunità applicative della blockchain che rappresenta una tecnologia dalle molteplici sfaccettature e che è oramai utilizzata sempre più frequentemente in maniera trasversale e negli ambiti più disparati - proseguono gli industriali -.

L’approfondimento degli aspetti fiscali e dei vantaggi competitivi della blockchain rappresenta un completamento dell’argomento e per questo ringraziamo l’Ordine dei dottori commercialisti che ha scelto Confindustria Benevento quale partner con cui mettere in campo l’iniziativa».

A portare i saluti: Erminia Cuomo, vicepresidente Ordine dei Commercialisti di Benevento e Claudio Monteforte, presidente "Piccola industria Confindustria Benevento". Gli interventi di approfondimento sono stati realizzati da: Mario Rosa componente CdP Piccola industria: Sergio De Cecio (commercialista); Bruno De Maria, professore di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ambrogio Romano, presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, Fabrizio D’Aloia, Open Innovation advisor.

Per Mario Rosa «la blockchain rappresenta una rivoluzione unica nel suo genere. Questo strumento, nato come protocollo informatico, è destinato a far progredire l'umanità sotto diversi punti di vista, rendendo obsolete determinate strutture di controllo. Basti pensare al Bitcoin, che trae il suo valore intrinseco proprio dalla Blockchain, oppure a servizi come ByteStamp, che per la prima volta al mondo ha permesso agli utenti di caricare in blockchain qualsiasi tipo di file, andando ad implementare il prototipo di quelli che oggi chiamiamo Nft. Dobbiamo solo imparare ad utilizzare nelle nostre attività tale tecnologia comprendendone gli ambiti applicativi e le potenzialità».

«Abbiamo focalizzato l’attenzione sull’evoluzione che in questi anni avrà sempre di più il digitale nelle aziende – spiega Sergio de Cecio (commercialista). In questo contesto assume valore prioritario l’introduzione e l’utilizzo della “Blockchain negli studi professionali” che hanno il compito di accompagnare le aziende in questa processo di transizione e di evoluzione. Un’indagine del centro di ricerca Itir dell’Università di Pavia, mostra come sia di fondamentale importanza per gli studi professionali scommettere sul digitale, investendo per trasformare la propria attività, mettendo le competenze digitali al centro della propria formazione e di quella dei propri partner, dimostrando di credere nel futuro offerto dall’innovazione tecnologica».