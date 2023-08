Arpaia, scatta lo stop idrico notturno: «Elevati consumi dalla rete di distribuzione»

«A causa degli elevati consumi in rete di distribuzione, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle 23 fino alle 6.30 del mattino successivo per permettere il recupero di un volume di compenso». Così, in una nota, la Gesesa, che annuncia la necessità di ricorrere allo stop idrico ad Arpaia al fine di garantire la «corretta distribuzione nelle ore diurne» in varie zone del paese.

Come comunica la stessa società che gestisce il servizio idrico ad Arpaia, sono coinvolte diverse aree servite dal serbatoio San Fortunato, in particolare le vie Appia Ovest, Roma, San Fortunato, Falcone, Ravagnone e Tito Livio. La stessa Gesesa, nella nota, ricorda che è possibile segnalare emergenze e guasti telefonando al numero verde gratuito, che tra l'altro è sempre attivo, sia da telefono fisso che da cellulare: 800 51 17 17.